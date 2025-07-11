Мужчины из Украины, которые нелегально пересекают границу и оказываются в непризнанном Приднестровье, попадают в руки спецслужб, которые работают под контролем РФ. Мужчины рассказали о допросах с давлением и унижениями.

Об этом говорится в расследовании Слідство.інфо, опубликованном в пятницу, 11 июля.

В частности, журналистам удалось пообщаться с организаторами таких схем и некоторыми беглецами. Выяснилось, что после пересечения границы с непризнанной ПМР украинцев отвозят на допрос к следователям так называемого Министерства госбезопасности.

Там их допрашивают, заставляют делиться информацией о расположении украинских воинских частей и ПВО, технике и военнослужащих ВСУ. Собранные данные передают российские ФСБ, однако некоторые мужчины утверждают, что допросы проводили сами спецслужбисты РФ.

«У меня были жесткие допросы. И, скорее всего, это были ФСБовцы. Этот, что меня допрашивал, ну очень похож был. Потому что спрашивали о военной технике. Унижали… Наручники могут надеть, бросить на подвал, если подозревают, что ты врешь или что-то еще», — рассказал один из мужчин.

Слідство.інфо отмечает, что все мужчины, с которыми они говорили, утверждают, что когда они оказывались в Приднестровье, проводились допросы. Организаторы обещают, что это якобы лишь «формальность».

«У нас есть другие маршруты, где мы обязательно должны завести через МГБ [так называемое Министерствj госбезопасности], а потом они там находятся немного и их отпускают. Я вам скажу, что в последнее время мы работали, — все маршруты были через «МГБ», — рассказал один из организаторов Влад.