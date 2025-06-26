Правоохранители задержали 14 человек по подозрению в организации схем по уклонению от мобилизации

Задержание подозреваемых по делу об организации схем по уклонению от мобилизации (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации восьми новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах. Было задержано 14 организаторов схем.

По данным ведомства, в Кировоградской области задержан гендиректор частной больницы и заместитель руководителя центра скорой помощи, которые делали фиктивные медвыводы о непригодности к службе по состоянию здоровья. Чтобы сфальсифицировать историю болезней своих клиентов, подозреваемые принимали реальные результаты обследований других пациентов.

Реклама

СБУ заявила, что в Киевской области задержан заместитель комбата воинской части и его водитель, торговавший «тыловыми» должностями. За деньги они предлагали военнослужащим перевод в подразделения, удаленные от передовой.

Также в спецслужбе заявили, что в Черкасской области задержаны еще два организатора подобных схем. Ими оказались медсестра частной больницы и бывшая секретарь врачебно-консультативной комиссии, у которой уже есть подозрение за подделку документов.

По информации следствия, фигурантки продавали справки о наличии инвалидности у родственников своих клиентов. На основании подделки уклонявшиеся надеялись выехать за пределы Украины как надсмотрщики.

Фото: СБУ

На Закарпатье задержаны четыре дельца, которые продавали военнообязанным маршруты побега в ЕС через лес в обход контрольно-пропускных пунктов, говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что в Ивано-Франковской области подозрение получил безработный местный, действовавший по схожей «схеме» и переводивший мужчин за границу «горными тропами».

Во Львовской области, как говорится в сообщении, правоохранители задержали местного жителя, который за 8 тысяч долларов обещал мужчинам «трансфер» в ЕС вне пунктов пропуска. Задержание произошло «с поличным», когда фигурант получал деньги от клиента за организацию побега за границу.

Все задержанные сообщены о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 332 ( незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

незаконная переправка лиц через государственную границу Украины); ч. 3 ст. 368 ( принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом);

принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом); ч. 3 ст. 369−2 ( злоупотребление влиянием).

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.