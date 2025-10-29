Семья киевского судьи и прокурора приобрела недвижимость, рыночная стоимость которой не совпадает с задекларированными ими доходами, говорится в расследовании hromadske .

В материале говорится, что в 2023 году семья Грабцев — заместителя начальника Киевской областной прокуратуры Игоря Грабца и судьи Киевского областного хозяйственного суда Светланы Грабец — инвестировала в элитные гостиничные комплексы в Буковеле.

Рыночная стоимость двух разных апартаментов в двух разных гостиничных комплексах — почти 550 тысяч долларов. То есть более 20 миллионов гривен по курсу на момент покупки. Это минимальная цена этой недвижимости. Вопрос о происхождении средств на имущество семья в своих ответах проигнорировала.

В своих имущественных декларациях заместитель руководителя Киевской областной прокуратуры Игорь Грабец указал, что в сентябре 2023 года инвестировал в строительство. Журналисты выяснили, что речь идет об апартаментах в премиальном комплексе Mountain Residence в Буковеле.

Площадь апартаментов в Mountain Residence, которые приобрел прокурор Игорь Грабец, относительно невелика — почти 63 м². Сейчас такие апартаменты продаются за более чем 350 тысяч долларов.

Также отмечается, что в мае 2023 года инвестиции в еще не завершенный дом составляли от минимальных 4 тысяч долларов за квадратный метр до почти 5 тысяч долларов. А уже в сентябре 2023 года, именно в том месяце, когда прокурор инвестировал в этот премиальный отель, квадратный метр в Mountain Residence стоил не менее 4350 долларов.

Таким образом, минимальная рыночная стоимость апартаментов прокурора на момент покупки должна была составлять примерно 273 тысячи долларов, или почти 10 миллионов гривен.

Уточняется, что официально прокурор Грабец приобрел апартаменты в этом комплексе более чем в четыре раза дешевле рыночной стоимости. Недвижимость обошлась ему в 2,4 миллиона гривен, то есть примерно 65 тысяч долларов против рыночных более 270.

Денег, чтобы приобрести апартаменты по их рыночной стоимости, у судейско-прокурорской семьи официально не было. Хотя Светлана и Игорь Грабцы декларировали значительные сбережения.

220 тысяч долларов наличными супруги декларировали в 2022 году, перед приобретением апартаментов в Буковеле. А уже в конце 2023 года, после покупки, сбережений наличными осталось целых 185 тысяч долларов. Разница всего в 35 тысяч долларов.

Получается, что на премиальные апартаменты семья потратила лишь небольшую часть своих официально задекларированных средств. Откуда семья взяла остальные деньги (а это сотни тысяч долларов) — неизвестно.

Отец судьи Светланы Грабец — пенсионер и бывший прокурор Юрий Демин — приобрел апартаменты в другом буковельском отеле. Комплекс называется Glacier Premium Apartments. Юрий Демин приобрел недвижимость в нем в том же месяце, что и его зять, в сентябре 2023 года.

Площадь апартаментов, приобретенных Юрием Деминым, относительно невелика — всего 61 квадратный метр. Однако в тот период в конце 2023 года один квадратный метр в этом отеле стоил не менее 4,5 тысячи долларов.

А значит, минимальная рыночная стоимость объекта должна была составить примерно 275 тысяч долларов. Но отцу судьи Светланы Грабец официально апартаменты обошлись в 3,5 раза дешевле рыночной стоимости. На них мужчина потратил около 75 тысяч долларов.

Юрист Центра противодействия коррупции Роман Вербовский видит в выявленных фактах возможные нарушения антикоррупционного законодательства, а именно признаки недостоверного декларирования и незаконного обогащения. По мнению юриста, правоохранительные органы должны провести экспертизу стоимости недвижимости, приобретенной семьей.

Журналисты также приехали в Хозяйственный суд Киевской области, чтобы лично спросить у судьи о происхождении состояния ее семьи.

«Сейчас у меня документов нет под рукой, я не могу вам сейчас дать ответ на этот вопрос. Вы, пожалуйста, сформулируйте список вопросов, которые у вас есть, подайте в адрес суда, и я на них отвечу», — ответила Светлана Грабец.

Своего обещания Светлана Грабец не выполнила, в ответ на запрос с перечнем вопросов судья конкретных ответов не предоставила.

Фото: via hromadske

«Все активы, которые имею я и члены моей семьи, приобретены на законных основаниях, средства, потраченные на их приобретение, являются доходами, полученными в соответствии с законодательством».

Прокурор Игорь Грабец проигнорировал наши телефонные звонки, а его официальный ответ почти не отличается от письма жены. Разве что он добавил: ежегодно проходит тайную проверку добропорядочности.

Отец судьи Юрий Демин не захотел общаться с журналистами. В то же время мать судьи Ольга Демина на вопрос о премиальных апартаментах в Буковеле ответила так:

«Эти средства честно заработаны и подтверждены всеми документами. Нас неоднократно проверяли… И Общественный совет, и меня НАПК проверяло. Поэтому вы, ребята, не напрягайтесь… всего наилучшего».

После этого Ольга Демина бросила трубку.