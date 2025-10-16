Суд продлил досудебное расследование по делу детектива НАБУ Магамедрасулова

Печерский районный суд Киева в среду, 15 октября, принял решение о продлении срока досудебного расследования по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова и его отца Сентябра до 21 января 2026 года.

Об этом сообщает Суспільне.

Отмечается, что суд по делу Магамедрасуловых рассматривал вопрос о продлении срока досудебного расследования, который теперь продлится до 21 января следующего года. В течение этого времени обвинение должно завершить следствие и провести ряд экспертиз. Решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

Реклама

Дело детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова и его отца

21 июля СБУ, Офис генпрокурора и ГБР провели несколько десятков обысков у детективов НАБУ.

В СБУ сообщили о подозрении в пособничестве стране-агрессору Магамедрасулову, который руководит детективами НАБУ в Запорожье и Днепре, после масштабных обысков 21 июля 2025 года. В СБУ заявили, что мужчина был в тесном контакте с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами РФ и «имеет значительное влияние на деятельность НАБУ».

22 июля Магамедрасулова арестовали.

Читайте также: Дом и земельный участок под Киевом. САП просит суд признать необоснованными активы главного таможенника, на них наложен арест

11 сентября Печерский суд принял решение оставить под стражей отца сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова до 21 октября.

После этого ГБР сообщило своим коллегам из НАБУ сразу несколько подозрений. Отдельно СБУ сообщило о подозрении в пособничестве стране-агрессору Магамедрасулову, который руководит детективами НАБУ в Запорожье и Днепре.

Впоследствии СБУ заявила о новых доказательствах по делу детектива НАБУ, а именно — переписка, в которой упоминается продажа в Дагестан выращенной в Житомирской области технической конопли.

11 сентября Печерский суд оставил в СИЗО отца Магамедрасулова, который также является обвиняемым по делу.

16 сентября СБУ, ОГП и ГБР сообщили о новом подозрении Магамедрасулову, который сейчас находится под арестом. Детектива подозревают в помощи конвертационным центрам в незаконных финансовых махинациях.

22 сентября Юсуф Мамешев, один из ключевых свидетелей по делу Магамедрасулова, получил угрозы от неизвестного номера.

23 сентября Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу о продлении срока содержания под стражей детектива НАБУ Магамедрасулова. Также он отказал в допросе Мамешева, которому угрожали неизвестные.

В интервью NV Магамедрасулов сообщил, что считает дело против себя политическим и связывает его со своей работой, делами НАБУ, к которым приобщался, и чиновниками, до которых ему с коллегами «удалось дотянуться».