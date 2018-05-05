НАПК внесло предписание Кличко

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Чиновник не передал корпоративные права до начала работы в государственном ведомстве

Чиновник не передал корпоративные права до начала работы в государственном ведомстве

Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о внесении предписания мэру Киева Виталию Кличко за нарушения антикоррупционного законодательства директором коммунального предприятия Госпкомобслуживание Владимиром Басалыгой.

В ведомстве установили, что подчиненный мэра не передал принадлежащие ему корпоративные права в управление другому лицу в течение 30 дней после назначения на должность. Такие действия являются нарушением статьи 36 Закона Украины О предотвращении коррупции.

Агентство требует провести служебное расследование и принять меры по устранению указанного нарушения. Также речь идет о привлечении виновного лица к установленной законом ответственности.

Как отметили в НАПК, данное предписание является обязательным к исполнению.

Ранее Нацагентство обратилось в полицию из-за "забытой" недвижимость семьи и депозитов вице-мэра Одессы.

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