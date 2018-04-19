НАПК обратилось в полицию из-за "забытой" недвижимости семьи и депозитов вице-мэра Одессы

В целом речь идет о сокрытии сведений на 722 тыс. грн. (В декларации за 2016)

Заместитель мэра Одессы Геннадия Труханова Олесь Янчук не указал несколько объектов недвижимости в своей электронной декларации, которыми владеют его сын и жена.

По итогам проверки, сотрудники Национального агентства по вопросам противодействия коррупции обратились в полицию.

Агентство также указало, что именно скрыл заместитель Труханова. В частности, речь идет о доле квартиры в Одессе (принадлежит на праве собственности его сыну), а также об объектах недвижимости, принадлежащих на праве собственности его жене, - паркоместе, квартире и нежилом помещении.

Кроме того, Янчук скрыл наличие корпоративных прав у его жены, указал недостоверные сведения о средствах, размещенных на банковских счетах, и доходы, полученные членами его семьи.

"В целом по результатам полной проверки декларации заместителя городского головы за 2015 год было установлено отражение в ней недостоверных сведений на общую сумму более 798 тыс.гривен, в декларации за 2016 - более 722 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предусмотрена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины.

В НАПК отметили, что обращение в полицию является основанием для начала досудебного расследования.

Ранее НВ сообщало, что НАПК назвало четырех нардепов, которые не подали электронной декларации.