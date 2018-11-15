НАПК получило доступ к реестру доходов физических лиц. Что будут проверять антикоррупционеры

Национальное агентство по вопросам предотвращения и противодействия коррупции сможет сверять декларации украинских чиновников с налогами, которые они уплатили. НАПК получило от Государственной фискальной службы доступ к реестру физических лиц-плательщиков налогов о доходах физических лиц. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Повсеместная проверка

Как рассказал представитель департамента проверки деклараций и мониторинга образа жизни НАПК Алексей Юрков, проверять будут всех от президента до чиновника низшего ранга. Для полного мониторинга НАПК не хватает доступа еще к 6 реестрам, которые имеет Министерство юстиции, добавил Юрков.

Юрков добавил, что без реестров Министерства юстиции не сможет работать автоматизированная система контроля деклараций.

На запрос в Министерстве юстиции Украины ответили, что направили для утверждения НАПК протоколы автоматизированного доступа к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество и Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Также ведомство готовит передачу протоколов в Государственный реестр обременений движимого имущества. Что касается других протоколов, в пресс-службе Минюста отметили, что для их передачи нужно внести изменения в действующее законодательство.

Политическая воля ГФС

По мнению эксперта Центра политико-правовых реформ Антона Марчука, у руководителей Министерства юстиции недостаточно политической воли, чтобы предоставить доступ к своим реестрам. Они настаивают на изменении законодательства, но соответствующий законопроект уже год зарегистрирован в Верховной Раде и его не вносят в повестку дня. Марчук добавил, что реестры ГФС важны, но не являются основными для работы автоматической системы проверки деклараций.

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Закон не принимают, потому что политические партии негласно требуют компенсации за свои голоса, заявил заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, народный депутат Борислав Береза. По его словам, законопроект О предоставлении НАПК доступа к информации не единственный, который давно зарегистрировали, но не выносят на голосование.

14 ноября начался второй этап оценивания кандидатов в Антикоррупционный и Верховный суды Украины. Всего из конкурса выбыли 297 кандидатов.