САП вызывает экс-главу ГФС на допрос. Где сейчас находится Продан

Бывший глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан находится на лечении в Германии. Если он не явится на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру 15 ноября, к нему применят принудительный привод в суд. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий. Он отметил, что, согласно закону, предусмотрен альтеренативний сценарий: Продан может получить денежный штраф за невыполнение требований прокурора. По словам Холодницкого, процедура следствия требует, чтобы Продан присутствовал на допросе лично, а не дистанционно. Однако экс-главу ГФС не будут объявлять в розыск, ведь он находится в статусе свидетеля.

Руководитель Антикоррупционной прокуратуры также отметил, что САП неоднократно посылала повестку экс-главе Государственной фискальной службы. Сначала это было неофициальное приглашение на допрос в Viber. Мирослав Продан обещал прийти, но так и не сдержал слова. После этого ему прислали две официальные повестки, однако точную дату обоих документов глава САП назвать не смог, объяснив, что не помнит.

Лечение в Германии

Ранее адвокат Продана Лариса Криворучко сообщила, что ее подзащитный находится в Германии на лечении и готов дистанционно участвовать в допросе САП. Она отметила, что Продан не получал официальных вызовов на допрос. Криворучко добавила, что антикоррупционная прокуратура направила повестку в Государственную фискальную службу, однако ее вернули в САП, ведь Продан больше не является работником ГФС. Адвокат отметила, что состояние здоровья Продана неудовлетворительное, и он нуждается в хирургическом вмешательстве, поэтому трудно прогнозировать, когда он вернется в Украину.

Что сообщил Продан

Мирослав Продан сообщил на своей странице в Facebook, что, начиная с июля этого года, еще в должности руководителя ГФС, он неоднократно обращался в ГПУ и САП, предлагая предоставить разъяснения. Он отметил, что не получил никакого ответа. Продан отметил, что неожиданно узнал о повестке САП от адвокатов. Это произошло 7 ноября, когда он уже был в клинике.

Экс-главу ДФС не будут объявлять в розыск, ведь он находится в статусе свидетеля

Он добавил, что дата регистрации повестки 6 ноября, хотя в САП настаивают, что отправили ее 2 ноября. Экс-глава ГФС подчеркнул, что все выглядит так, будто ему намеренно прислали повестку таким образом, чтобы он не смог ее получить. Документ отправили на адрес, где никогда не проживала его семья в момент, когда его нет в стране.

Продан покинул Украину утром 5 ноября через границу Молдовы, рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. Он отметил, что экс-глава ГФС пересек границу законно, воспользовавшись авто. По словам Слободяна, это не была тайная поездка, как пишут некоторые СМИ.

Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что якобы бывший глава ГФС Мирослав Продан убежал в Молдову. Бывшего и. о. главы Фискальной службы ранее подозревали в организации схем при экспорте орехов, а также в незаконном обогащении и покупке недвижимости за рубежом.