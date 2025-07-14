ГУР опубликовало видео работы наземного робота Лють на Сумщине и перехват россиян после встречи с ним

НРК Лють преодолевает сложные участки рельефа вместе с поваленными деревьями и воронками от взрывов (Фото: Скриншот из видео Главное управление разведки МО Украины/Telegram)

Украинские разведчики показали работу наземного роботизированного комплекса Лють на фронте в Сумской области.

Соответствующее видео опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины в понедельник, 14 июля.

В ГУР отметили, что масштабируют использование НРК во время боевых операций.

Наземный робот, вооруженный пулеметом ПКТ, преодолевает сложные участки рельефа вместе с поваленными деревьями и воронками от взрывов.

Он также демонстрирует стабильную связь в течение движения и передает «картинку» на пункт управления, отметили в украинской разведке.

«Добравшись до вражеских позиций, плотным пулеметным огнем уничтожает российских оккупантов. Созданная точка огневого подавления захватчиков позволяет осуществлять маневры другим привлеченным к операции силам и средствам», — подчеркнули в ГУР.

В конце видео также можно услышать радиоперехват реакции российских оккупантов после встречи с машиной.

«Говори, говори, я раз*бался опять кричать, это бл*ть роботизированная ху*ня, едет по дороге, стреляет из пулемета», — говорит захватчик.

Ему отвечает другой оккупант: «Калина брат, как обстановка? Это короче немцы отправляли этого *баного робота по дороге и он стрелял».

В марте Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации Силами обороны наземный роботизированный комплекс Лють украинского производства.

Робот вооружен пулеметом калибра 7.62 и дополнительным оборудованием, которое дает возможность обнаруживать и поражать цели в дневное и ночное время. НРК Лють оснащен бесшумным электрическим двигателем, а емкости аккумуляторов хватает на длительное время работы.

Кроме этого, благодаря высокому клиренсу робот может стабильно передвигаться по местности со сложным рельефом. Он также является достаточно компактным, поэтому может уместиться в кузов военного пикапа, отметили в Минобороны.