«В 2026-й мы зайдем в другом статусе». Как Украина развивает наземных роботов, сколько это стоит и впереди ли РФ — интервью NV с производителем

4 июля, 00:49

Отечественный беспилотный наземный комплекс TERMIT, который Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ (Фото: Министерство обороны Украины)

Автор: Василий Пехньо

О наземных роботизированных комплексах (НРК), их роли в современной войне и перспективах направления — в интервью Radio NV рассказал Максим Васильченко, соучредитель и директор компании-производителя наземных роботизированных комплексов Tencore.

 — Все хотят НРК. Давайте поговорим о том, какие роли и функции сейчас наземные роботизированные комплексы выполняют на передовой. Что изменилось за последнее время?

— За последнее время много изменений нет. За последнее время очень много подразделений получили уже от государства разного рода роботов и начали их использовать.

И после того как они выполнили миссию, в которой им не пришлось идти самому, тянуть тяжелый груз или эвакуировать раненого, или забрать умерших, они сразу почувствовали эффективность, как это может работать, и как они сами себе сохраняют жизнь, используя роботов.

