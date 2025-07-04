О наземных роботизированных комплексах (НРК) , их роли в современной войне и перспективах направления — в интервью Radio NV рассказал Максим Васильченко, соучредитель и директор компании-производителя наземных роботизированных комплексов Tencore.

— Все хотят НРК. Давайте поговорим о том, какие роли и функции сейчас наземные роботизированные комплексы выполняют на передовой. Что изменилось за последнее время?

— За последнее время много изменений нет. За последнее время очень много подразделений получили уже от государства разного рода роботов и начали их использовать.

И после того как они выполнили миссию, в которой им не пришлось идти самому, тянуть тяжелый груз или эвакуировать раненого, или забрать умерших, они сразу почувствовали эффективность, как это может работать, и как они сами себе сохраняют жизнь, используя роботов.