Продвижение врага на Лиманском направлении обусловлено отсутствием должным образом подготовленной линии обороны, а проблемы в наступлении в Запорожской области те же, что и в прошлом году во время летне-осенней кампании ВСУ. Об этом в эфире Radio NV заявил военный журналист Юрий Бутусов.

