Бутусов: Государственная лживая пропаганда — «мы должны беречь солдат» — просто раздражает

17 августа, 15:46
NV Премиум
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Украинские артиллеристы ведут огонь по врагу на позициях в Купянском районе Харьковской области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украинские артиллеристы ведут огонь по врагу на позициях в Купянском районе Харьковской области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Автор: Алексей Тарасов

Продвижение врага на Лиманском направлении обусловлено отсутствием должным образом подготовленной линии обороны, а проблемы в наступлении в Запорожской области те же, что и в прошлом году во время летне-осенней кампании ВСУ. Об этом в эфире Radio NV заявил военный журналист Юрий Бутусов.

На его взгляд, Украина демонстрирует вопиющую неэффективность в военном деле, при этом власть прикрывается пафосными лозунгами.

Теги:   Украинские солдаты Юрий Бутусов Радио NV Купянск Война России против Украины Бои в Запорожской области Лиман

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