Бутусов: Государственная лживая пропаганда — «мы должны беречь солдат» — просто раздражает
Украинские артиллеристы ведут огонь по врагу на позициях в Купянском районе Харьковской области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)
Продвижение врага на Лиманском направлении обусловлено отсутствием должным образом подготовленной линии обороны, а проблемы в наступлении в Запорожской области те же, что и в прошлом году во время летне-осенней кампании ВСУ. Об этом в эфире Radio NV заявил военный журналист Юрий Бутусов.
На его взгляд, Украина демонстрирует вопиющую неэффективность в военном деле, при этом власть прикрывается пафосными лозунгами.