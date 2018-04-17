Нардепы из провластной БПП и оппозиционной Видродження совместно установили площадку - фото

Движение Честно (укр. Чесно) узнало о кооперации народных депутатов от БПП Сергея Рудика и Антона Яценко (группа Видродження).
Так, экс-регионал и представитель БПП совместно установили спортивную площадку в Христиновке (Черкасская область).
Сам Рудик отреагировал на публикацию, однако о таком сотрудничестве не сказал ни слова.
Яценко в январе 2014 года во время Евромайдана был одним из тех нардепов, которые голосовали за так называемые Законы о диктатуре.
Сейчас Яценко стал героем нескольких роликов активистов, на которых зафиксировано, как нардеп "кнопкодавит".
Смотрите также
Комментарии
Правила комментирования