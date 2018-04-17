Региональный самопиар. Топ-10 абсурдных решений депутатов облсоветов

Вернуть графу "национальность", запретить ГМО и переизбрать мэра в другом городе. Комитет избирателей Украины предлагает рейтинг решений облсоветов, которые не входят в их компетенцию. О самых громких таких решениях - в эфире Радио НВ.

Комитет избирателей Украины приводит несколько резонансных решений облсоветов вне компетенции. В частности, Ивано-Франковский облсовет постановил решить вопрос трансплантации внутренних органов человека, а также расследовать инспирации антиукраинских настроений в Польше. Винницкая ОГА обратилась к спикеру Верховной Рады с просьбой снять депутатскую неприкосновенность, а также объявила Винницкую область свободной от генномодифицированных организмов. Хмельницкие депутаты пытались мотивировать Кабмин повысить размер минимальной пенсии, львовские - вернуть в паспорт графу "национальность", волынские - уволить главу Нацбанка Гонтареву, а одесские - министра культуры Нищука. Черкасский облсовет пыталась инициировать внедрение механизмов растаможки автомобилей, а Киевский областной совет - переизбрать криворожского мэра.

Больше всего таких документов приняли депутаты Львовской ОГА - 34 решения, Ивано-Франковской - 25 решений, и 23 постановления было принято в Тернопольской областной госадминистарции.

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Глава КИУ Алексей Кошель отметил, что ряд принятых решений противоречит не только законным полномочиями облсоветов, но и здравому смыслу. Такие решения Кошель связывает с желаниями депутатов получить политические дивиденды, чем с планами улучшить жизнь населения регионов.

"Речь идет о том, что отдельные депутатские фракции пытаются быть в русле политических событий, реагировать на актуальные вопросы. Подобная политизированность органов самоуправления, как правило, проявляется в предвыборный период. Год, предшествующий президентским выборам, или ближайшие полтора года до парламентских выборов, мы увидим рост чистых политических решений со стороны органов самоуправления ", - считает глава организации.

Зато экс-председатель Запорожского облсовета Валерий Баранов видит такие решения вполне обоснованными. Если Кабинет министров медлит с разработкой документов, то побудить чиновников к этому могут депутаты на местах.

"Это вполне нормальное явление. При наличии проблем и желания их решить, рассмотреть тему, почему бы областному совету не высказать свои предложения. Что здесь плохого? Если один совет примет такое решение, потом другой, третий, пятый, десятый - это народная инициатива. Пусть Кабмин на это реагирует, пусть реагируют органы власти. Почему плохо? Это же демократия", - в противовес комментирует Валерий Баранов.

Отметим, что все вышеупомянутые решения рейтинге поддержали депутатские корпуса, после чего их передали Верховной Раде, Кабмину и президенту.