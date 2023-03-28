В украинской разведке показали, что внутри сбитого иранского дрона Shahed

28 марта, 20:57
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Иранский режим производит дроны в основном из западных компонентов (Фото:скриншот видео / Радіо Свобода Україна / YouTube)

Иранский режим производит дроны в основном из западных компонентов (Фото:скриншот видео / Радіо Свобода Україна / YouTube)

Иранские дроны-камикадзе Shahed, которые страна-террорист Россия использует в Украине, в основном состоят из западных компонентов, которые можно купить на Aliexpress. Об этом идет речь в сюжете проекта Радио Свобода Настоящее время.

Представитель украинской разведки показал журналистам сбитые иранские БПЛА Shahed-131 и Shahed-136, а также Mohajer, которые изучают украинские специалисты. Он сказал, что чаще всего оккупанты используют Shahed-136 с боевой частью 40−50 кг. Самой ценной внутри беспилотника является CRP-антенна, которая должна противостоять украинским средствам радиоэлектронной борьбы.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/Bt1zE_VdA10

В разведке подчеркнули, что все электронные комплектующие, такие как GPS-антенна и батарейка для питания, можно купить на Aliexpress.

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Иранский дрон Shahed-131 (Фото: скриншот видео / Радіо Свобода Україна / YouTube)
Иранский дрон Shahed-131 / Фото: скриншот видео / Радіо Свобода Україна / YouTube
Иранский дрон Shahed-136 (Фото: скриншот видео / Радіо Свобода Україна / YouTube)
Иранский дрон Shahed-136 / Фото: скриншот видео / Радіо Свобода Україна / YouTube
Комплектующие иранских БПЛА (Фото: скриншот видео / Радіо Свобода Україна / YouTube)
Комплектующие иранских БПЛА / Фото: скриншот видео / Радіо Свобода Україна / YouTube

«Украинские специалисты пришли к выводу, что большинство комплектующих изготовлены западными странами, и из-за санкций эти детали не должны были попасть в Иран», — сказано в сюжете.

Украина передает обнаруженные западные комплектующие иностранным партнерам, чтобы те могли ограничить их ввоз в Иран.

Иранский дрон Mohajer (Фото: скриншот видео / Радіо Свобода Україна / YouTube)
Иранский дрон Mohajer / Фото: скриншот видео / Радіо Свобода Україна / YouTube
Авиабомба дрона Mohajer, изготовленная в Иране в 2022 году (Фото: скриншот видео / Радіо Свобода Україна / YouTube)
Авиабомба дрона Mohajer, изготовленная в Иране в 2022 году / Фото: скриншот видео / Радіо Свобода Україна / YouTube

В сюжете также сказано, что украинские специалисты находят внутри иранских дронов надписи на фарси, хотя Иран отрицает поставку дронов России. По словам представителя разведки, большинство надписей на БПЛА — на английском, но иностранные эксперты обнаружили в них некоторые грамматические ошибки.

скриншот видео / Радіо Свобода Україна / YouTube
Фото: скриншот видео / Радіо Свобода Україна / YouTube

В ночь на 28 марта страна-агрессор Россия массированно атаковала Украину иранскими дронами Shahed. Из 15 вражеских БПЛА было сбито 14.

Инфографика: NV
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Иран БПЛА Комплектующие Радио Свобода Украинская разведка Дроны Война России против Украины дроны-камикадзе Иранские беспилотники Shahed-136 Shahed-131

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