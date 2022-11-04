В Украине за два месяца были убиты больше 500 российских заключенных, завербованных Пригожиным и «вагнеровцами» — The Insider 4 ноября, 20:03 Евгений Пригожин вербует российских заключенных в ЧВК Вагнера на войну против Украины (Фото:скриншот видео Meduza/YouTube)

В Украине за два месяца погибли больше 500 заключенных, завербованных боевиками ЧВК Вагнера и лично хозяином ЧВК Евгением Пригожиным. Об этом сообщает The Insider в пятницу, 4 ноября.

По данным издания, из нумерации документов можно сделать вывод, что с 18 сентября по 13 октября один из главарей ЧВК Вагнера Андрей Трошив отправил семьям наемников, завербованных в колониях на территории РФ, минимум 224 письма с соболезнованиями. Уже к середине октября в Украине погибли минимум 458 завербованных заключенных.

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Просмотрев сообщения родственников заключенных в соцсетях, издание сделало вывод, что к началу ноября количество погибших превысило 500, но их точное число неизвестно.



Издание Важные истории писало, что по состоянию на конец сентября «вагнеровцы» могли завербовать около 6 тысяч заключенных.

4 ноября издание Медиазона сообщила, что их журналисты вместе с коллегами из Би-би-си и командой волонтеров установили имена 8 294 погибших в Украине российских оккупантов, из них по меньшей мере 115 — мобилизованные.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист РФ потеряла около 74 840 своих военных, за минувшие сутки — 840.

Смертность в ЧВК Вагнер – 80% – Дмитрий Снегирев https://www.youtube.com/embed/i3_JX546Jio