Над Черным морем заметили американский разведывательный БПЛА
Беспилотник Global Hawk (Фото:U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka via Wikipedia)
Над Черным морем был замечен американский военный разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, согласно сервису Flightradar.
Согласно информации, над Черным морем долго кружит американский военный разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10.
Он взлетел в 05:00 (по среднеевропейскому времени) с авиабазы США Сигонелла вблизи итальянского города Катания на Сицилии.
Global Hawk оснащен интегрированной системой наблюдения и разведки HISAR (Hughes Integrated Surveillance & Reconnaissance). Цифровые данные могут передаваться на землю в реальном времени в пределах прямой видимости или через спутниковый канал. Одной из основных задач данного БПЛА является вскрытие районов ПВО.
По информации ОК Юг, количество российских ракетоносителей в Черном море уменьшилось с пяти до трех. Однако угроза ракетных обстрелов территории Украины остается очень высокой.