Над Черным морем заметили американский разведывательный БПЛА

3 марта, 16:52
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Беспилотник Global Hawk (Фото:U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka via Wikipedia)

Беспилотник Global Hawk (Фото:U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka via Wikipedia)

Над Черным морем был замечен американский военный разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, согласно сервису Flightradar.

Согласно информации, над Черным морем долго кружит американский военный разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10.

Он взлетел в 05:00 (по среднеевропейскому времени) с авиабазы США Сигонелла вблизи итальянского города Катания на Сицилии.

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Global Hawk оснащен интегрированной системой наблюдения и разведки HISAR (Hughes Integrated Surveillance & Reconnaissance). Цифровые данные могут передаваться на землю в реальном времени в пределах прямой видимости или через спутниковый канал. Одной из основных задач данного БПЛА является вскрытие районов ПВО.

Беспилотник в Черном море (Фото: Скриншот via flightradar24)
Беспилотник в Черном море / Фото: Скриншот via flightradar24

По информации ОК Юг, количество российских ракетоносителей в Черном море уменьшилось с пяти до трех. Однако угроза ракетных обстрелов территории Украины остается очень высокой.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Российская агрессия Черное море БПЛА Война России против Украины

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