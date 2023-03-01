В Воздушных силах назвали оружие, которым можно уничтожить российские ракетоносители в Черном море 1 марта, 10:27 Российские военные корабли (Фото:Минобороны России/Facebook)

По информации Воздушных сил ВСУ, проблему российских ракетоносителей в Черном море может решить истребитель F-16.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, F-16 — это уникальный и многоцелевой самолет. Он может быть частью противовоздушной обороны, например, сбивать ракеты, которые запускают по критической инфраструктуре.

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Игнат добавил, что истребитель может закрыть районы, где у Украины нет зенитных сил и средств.

Кроме того, F-16 может наносить ракетно-бомбовые удары на большом расстоянии. В частности, он может нести ракеты Harpoon, которые предназначены для уничтожения надводных целей.

«На нашем море быстро можно навести порядок», — сказал Игнат.

По информации ОК Юг, РФ вывела в в Черное море 15 кораблей, среди которых пять ракетоносителей с общим залпом в 32 Калибра.