Сытника назначили заместителем главы НАПК
Сытник получил новую должность (Фото:НВ)
Бывший директора Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник назначен заместителем главы Нацагенства по вопросам предотвращения коррупции.
Как сообщили в пресс-службе структуры, в НАПК он будет отвечать за следующие направления:
- координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в том числе обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- мониторинг и контроль за исполнением актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращение и урегулирование конфликта интересов.
Сытник также будет исполнять обязанности главы НАПК в случае отсутствия руководителя.
Кабинет министров проголосовал за увольнение Сытника с поста директора НАБУ 12 апреля. Причина увольнения неизвестна.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.