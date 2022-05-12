Сытника назначили заместителем главы НАПК 12 мая, 15:51 Цей матеріал також доступний українською Сытник получил новую должность (Фото:НВ)

Бывший директора Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник назначен заместителем главы Нацагенства по вопросам предотвращения коррупции.

Как сообщили в пресс-службе структуры, в НАПК он будет отвечать за следующие направления:

координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в том числе обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины;

предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

мониторинг и контроль за исполнением актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

Видео дня

Читайте также: НАБУ временно возглавил Гизо Углава

Сытник также будет исполнять обязанности главы НАПК в случае отсутствия руководителя.

Кабинет министров проголосовал за увольнение Сытника с поста директора НАБУ 12 апреля. Причина увольнения неизвестна.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.