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На Закарпатье за день сошло семь лавин

Сегодня, 16:06
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EPA

Спасатели предупредили о третьем уровне опасности

В воскресенье, 3 февраля, в Карпатах сошло семь лавин.

По данным спасателей, все лавины сошли в Закарпатской области, шесть из них – в районе горы Плай.

Самая большая снежная лавина сошла в районе горы Большой Верх, объемом 1800 м3. 

По состоянию на понедельник, 4 февраля, в горах Ивано-Франковской области, а также на высокогорье Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.

В горных районах Закарпатья существует угроза оползней снега на дороги.

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Теги:   Снежная лавина Карпаты Закарпатская область

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