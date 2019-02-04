На Закарпатье за день сошло семь лавин
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В воскресенье, 3 февраля, в Карпатах сошло семь лавин.
По данным спасателей, все лавины сошли в Закарпатской области, шесть из них – в районе горы Плай.
Самая большая снежная лавина сошла в районе горы Большой Верх, объемом 1800 м3.
По состоянию на понедельник, 4 февраля, в горах Ивано-Франковской области, а также на высокогорье Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.
В горных районах Закарпатья существует угроза оползней снега на дороги.
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