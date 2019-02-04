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Лавины в Альпах: за выходные в горах погибли десять человек

Сегодня, 15:09
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EPA

Жертвами лавин в Альпах стали десять человек

На горнолыжных курортах в Альпах за выходные в результате схода лавин погибли по меньшей мере десять человек.

Отмечается, что несколько лавин сошло в районе курортов, расположенных в итальянских, швейцарских, французских и австрийских Альпах, сообщает Интерфакс-Украина.

В конце прошлой недели в этом регионе выпало большое количество снега.

Наибольшее число жертв зафиксировано в Италии. В частности, в районе итальянской области Валле-д'Аоста погибли пять человек, среди них - итальянцы и французы.

Кроме того, сход лавины в итальянском Больцано унес жизнь 18-летнего лыжника. В горных районах Ломбардии, расположенных по соседству с Больцано, погиб сноубордист.

Во Франции спасатели обнаружили в воскресенье тело одного лыжника в Савойи.

Под лавину в швейцарских Альпах попало двое человек, один из них - погиб, второй - госпитализирован.

На юге Австрии жертвой схода лавины стал пожилой мужчина.

Отмечается, что все погибшие занимались внетрассовым катанием - за пределами специально подготовленных маршрутов.

Напомним, 7 января жертвами лавин в Альпах стали семь человек.

Теги:   Снежная лавина Альпы

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