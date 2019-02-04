Лавины в Альпах: за выходные в горах погибли десять человек
На горнолыжных курортах в Альпах за выходные в результате схода лавин погибли по меньшей мере десять человек.
Отмечается, что несколько лавин сошло в районе курортов, расположенных в
итальянских, швейцарских, французских и австрийских Альпах, сообщает
Интерфакс-Украина.
В конце прошлой недели в этом регионе выпало большое количество снега.
Наибольшее число жертв зафиксировано в Италии. В частности, в районе итальянской области Валле-д'Аоста погибли пять человек, среди них - итальянцы и французы.
Кроме того, сход лавины в итальянском Больцано унес жизнь 18-летнего лыжника. В горных районах Ломбардии, расположенных по соседству с Больцано, погиб сноубордист.
Во Франции спасатели обнаружили в воскресенье тело одного лыжника в Савойи.
Под лавину в швейцарских Альпах попало двое человек, один из них - погиб, второй - госпитализирован.
На юге Австрии жертвой схода лавины стал пожилой мужчина.
Отмечается, что все погибшие занимались внетрассовым катанием - за пределами специально подготовленных маршрутов.
Напомним, 7 января жертвами лавин в Альпах стали семь человек.