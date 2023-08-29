В Винницкой области СБУ задержала бывшего боевика «ДНР», который пытался сбежать в непризнанное Приднестровье 29 августа, 11:30 Боевик «ДНР», задержанный в Винницкой области (Фото:СБУ)

Вблизи границы с непризнанным Приднестровьем задержали боевика «ДНР». Он хотел сбежать туда, чтобы избежать наказания за свои преступления. Как сообщили в СБУ, мужчина длительное время скрывался от правосудия за участие в войне против Украины.

По данным Службы безопасности, задержанный является жителем города Константиновка Донецкой области. В 2014 году он присоединился к так называемому «славянскому полку» — подконтрольной России террористической группировке с востока Украины.

Видео дня

Также он вел несколько пророссийских групп в запрещенной соцсети Вконтакте, где агитировал жителей Донбасса вступать в «ДНР».

Еще до начала полномасштабного вторжения России злоумышленник покинул ряды боевиков и тайно выехал на подконтрольную Украине территорию, чтобы «залечь на дно».

СБУ установила его местонахождение и задержала в одном из приграничных районов Винницкой области.

У задержанного найден мобильный телефон и сим-карты с доказательствами его связи с боевиками «ДНР».

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины — участие в террористической группе или террористической организации. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.