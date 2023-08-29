Задержанный в Финляндии боевик из группировки Русич просит экстрадировать его в РФ 29 августа, 08:57 Украина требует экстрадиции Яна Петровского в страну (Фото:Офис генпрокурора)

Российский боевик из неонацистской группы Русич Ян Петровский, которого задержали в Финляндии, просит экстрадировать его в РФ.

Об этом сообщили в посольстве страны-агрессора.

Петровского в финской тюрьме посетили российские консулы с адвокатом.

В сообщении говорится, что боевик «выразил пожелание о своем скорейшем возвращении в Россию». Жалоб на обстоятельства задержания он якобы не имеет.

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20 июля полиция Финляндии задержала боевика Петровского в вестибюле аэропорта Хельсинки-Вантаа по подозрению в иммиграционных преступлениях, когда он вместе с семьей ехал во Францию, чтобы навестить родственников.

25 августа в Офисе генерального прокурора сообщили, что в Финляндии задержали гражданина России, подозреваемого в участии в террористической организации. Сейчас ведется подготовка к экстрадиции в Украину.

По данным следствия, подозреваемый в 2014 году совместно с участниками террористической организации «ЛНР» участвовал в боевых столкновениях на территории Украины в составе диверсионно-штурмовой разведывательной группы Русич.

Петровский въехал в Финляндию благодаря новому имени и обучению своей жены. Он получил вид на год проживания в Финляндии на имя Воислава Тордена.