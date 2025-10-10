89-летняя женщина с Франковщины передала военным 20 тысяч гривен

В селе Палагичи, что в Ивано-Франковской области 89-летняя Петрунеля Козак передала 20 тысяч гривен на нужды украинских военных.

Об этом 9 октября сообщило издание Галицкий Корреспондент . Женщина имеет инвалидность с детства. После смерти матери в 1985 году, она осталась одна. Несмотря на физические недостатки, Петрунеля научилась самостоятельно ухаживать за собой, вести хозяйство и заботиться о дворе.

«Сначала умер папа, потом мама. Я нетрудоспособна, потому что имею инвалидность, но держала скот, огород, и как-то жила», — цитирует медиа Петрунелю Козак.

Петрунеля Козак пытается помогать войску / Фото: ОО «Защита государства»

Сейчас прикарпатка находится на учете в КУ «Центр предоставления социальных услуг» Тлумацкого городского совета. Еженедельно ее посещают социальные работники.

Поддержка украинского войска для госпожи Петрунели — это собственное решение, которого она придерживается с начала полномасштабного вторжения. В прошлом году, женщина передавала две тысячи гривен на военный госпиталь, на этот раз — 20 тысяч гривен.

«Я откладывала с пенсии, потому что знаю беду. Собирала всю жизнь на черный день, а теперь хочу отдать государству», — говорит Петрунеля Козак.