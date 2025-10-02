Сделай свой вклад в победу. Продолжается сбор для бойцов 78 десантно-штурмового полка, по результатам которого будет разыграно три гильзы

По результатам сбора для 78 ОДШП будет разыграно три латунные гильзы с фирменной гравировкой полка (Фото: NV)

На NV продолжается сбор для бойцов 78 десантно-штурмового полка, защищающих от врага границы на Сумщине. По результатам сбора среди донаторов будет разыграно три артиллерийские гильзы с гравировкой

Уже собрано более 40% от цели сбора.

Приглашаем присоединиться к сбору — каждая гривна приближает нас к победе. Сейчас подразделению срочно нужен наземный роботизированный комплекс (НРК). Он поможет дистанционно эвакуировать раненых с передовой, подвозить боекомплект и другие необходимые вещи, уменьшая риск для жизни военных. По результатам сбора будет проведен розыгрыш гильз с лого боевого подразделения. Реклама Реквизиты: Ссылка на банк — https://send.monobank.ua/jar/9L5mSUKTbY Номер карты — 4874100028182221 PayPal — pr.massmedia@gmail.com

Этот полк — боевое формирование Десантно-штурмовых войск ВСУ, созданное в 2022 году. Сочетая высокую мобильность, профессионализм и смелость, десантники регулярно выполняют сложные оперативные задачи на горячих направлениях.