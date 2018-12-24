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На Лесном массиве в Киеве произошел пожар в ресторане

Сегодня, 00:52
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Цей матеріал також доступний українською

Фото: DSNSKyiv via Twitter

Иллюстративное фото

Вечером, 23 декабря, в Киеве на Лесном массиве произошел пожар в ресторане.

Как передает dtp.kiev.ua, к месту событий прибыли пожарные, которые борются с огнем, патрульные полицейские и кареты скорой помощи.

О пострадавших пока не известно, так как "спасатели не могут попасть внутрь заведения".

Как пишут пользователи в комментариях к видео, пожар произошел в шинке Чумацкий двор по улице Маршала Жукова, 6А.

Причины возгорания неизвестны.

Информация уточняется.

Теги:   Пожар Ресторан Киев

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