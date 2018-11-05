05 ноября 2018, понедельник

На Яворовском полигоне умер офицер ВСУ

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У офицера остановилось сердце
Фото: пресс-служба оперативного командования Запад

У офицера остановилось сердце

В воскресенье, 4 ноября, на Яворовском полигоне во Львовской области умер старший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила ВСУ Виктор Телегий.

Как сообщили во Львовском областном совете, 45-летний офицер ушел из жизни в результате острой сердечной недостаточности.

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Об обстоятельствах смерти военнослужащего не сообщается.

По данным союза ветеранов АТО Червонограда ВОЛЯ, умерший был артиллеристом в зоне боевых действий на Донбассе.

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