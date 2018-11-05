На Яворовском полигоне умер офицер ВСУ

В воскресенье, 4 ноября, на Яворовском полигоне во Львовской области умер старший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила ВСУ Виктор Телегий.
Как сообщили во Львовском областном совете, 45-летний офицер ушел из жизни в результате острой сердечной недостаточности.
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Об обстоятельствах смерти военнослужащего не сообщается.
По данным союза ветеранов АТО Червонограда ВОЛЯ, умерший был артиллеристом в зоне боевых действий на Донбассе.
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