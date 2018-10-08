Солдата ВСУ убило током на вокзале в Винницкой области

В понедельник, 8 октября, в городе Казатин Винницкой области в результате удара током погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили в военной прокуратуре Центрального региона Украины.
Предварительно установлено, что солдат погиб при проверке крепления автомобильной техники на платформе военного эшелона одной из воинских частей отдельной горно-штурмовой бригады ОК Запад ВСУ, когда тот остановился на железнодорожном вокзале г. Казатин.
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По данным прокуратуры, мужчину 1992 года рождения убило ударом тока напряжением свыше 27000 В.
Погибший был водителем 1 отделения 2 горно-штурмового взвода одной из воинских частей, которая дислоцирована в Ивано-Франковской области.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
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