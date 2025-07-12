«Он получил взрывную травму и осколочное ранение ноги. Пострадавший госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметили в администрации.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

11 июля российские оккупационные войска атаковали сельскохозяйственную технику на Херсонщине , сбросив взрывное устройство с дрона на комбайн в поле.

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies