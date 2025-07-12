Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на комбайн на Херсонщине — пострадал мужчина
Российские войска систематически осуществляют преднамеренные атаки на гражданских лиц (Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
11 июля российские оккупационные войска атаковали сельскохозяйственную технику на Херсонщине, сбросив взрывное устройство с дрона на комбайн в поле.
Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.
Инцидент произошел вблизи села Миролюбовка Белозерской громады. В результате атаки ранен 56-летний мужчина.
«Он получил взрывную травму и осколочное ранение ноги. Пострадавший госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметили в администрации.