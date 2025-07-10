Враг совершил артиллерийский обстрел Херсона, ранены три человека
Предыдущий обстрел Херсона (Фото: Херсонская ОВА)
Около 22:30 российские войска осуществили артиллерийский удар по Днепровскому району Херсона. В результате обстрела ранения получили трое мирных жителей.
Об этом сообщили в ОВА.
87-летняя женщина и 85-летний мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Оба госпитализированы, их состояние медики оценивают как средней тяжести.
Более серьезные травмы получила 52-летняя женщина — у нее ранения руки, грудной клетки и брюшной полости. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.