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На Донбассе ранены восемь бойцов Объединенных сил - штаб

Вчера, 18:47
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На Донбассе ранены восемь бойцов Объединенных сил - штаб - фото

Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

В четверг, 11 апреля, российско-оккупационные войска 11 раз открывали огонь, в результате восемь украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Опорные пункты украинских подразделений возле Новоселовки были обстреляны из 120-мм минометов. Позиции у Павлополя - из 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В течение дня боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям ООС в районе Лебединского. Защитников Новотроицкого обстреляли из противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Водяного и пригорода Авдеевки враг применил стрелковое оружие и гранатометы. Вблизи села Екатериновка боевики били из минометов калибра 82 мм.

Напомним, что 10 апреля в районе проведения операции Объединенных сил террористы девять раз обстреляли позиции украинских подразделений. В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения.

Теги:   Сводка АТО ООС Операция Объединенных сил на Донбассе

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