В зоне ООС в результате обстрелов ранены трое украинских военных Сегодня, 07:20 1028 Цей матеріал також доступний українською Операция объединенных сил / Joint Forces Operation Иллюстративное фото Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы девять раз обстреляли позиции украинских подразделений, три раза применив запрещенное оружие.

Как сообщает пресс-центр ООС, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Опытного. Неподалеку Песков террористы применили минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы. В районе Павлополя украинские позиции попали под огонь из боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Каменки боевики обстреляли украинских военных из боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Широкино украинские опорные пункты были обстреляны из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Авдеевки террористы применили стрелковое оружие.



В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север в районе Новозвановка позиции сил ООС были обстреляны из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты, а в районе Станицы Луганской - из стрелкового оружия.

В штабе добавили, что в результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, за минувшие сутки один оккупант был уничтожен, шестеро - ранены.

С начала текущих суток из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреляли украинские позиции вблизи Водяного. Во время обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.