На Донбассе ранены двое украинских военных

В течение вторника, 5 июня, боевики российско-оккупационных войск сосредоточили обстрелы преимущественно на Луганском направлении, вследствие активных боевых действий получили ранения двое украинских бойцов.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, горячее всего было у Новотошковского, Крымского и Причепиловки на Луганском направлении, где оккупанты применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Кроме этого, боевики вели хаотические обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов по позициям Объединенных сил вблизи населенных пунктов Марьинка, Водяное, Луганское, Широкино и Павлополь.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Напомним, что утром 5 июня украинские военные уничтожили вражеский беспилотник Орлан-10 российского производства, который пытался вести разведку вблизи Бахмута.