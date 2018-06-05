05 июня 2018, вторник

Украинские военные уничтожили российский беспилотник, который вел разведку вблизи Бахмута

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Беспилотник вел разведку вблизи Бахмута
Фото: пресс-центр ООС

Беспилотник вел разведку вблизи Бахмута

Утром 5 июня украинские военные уничтожили вражеский беспилотник Орлан-10 российского производства, который пытался вести разведку вблизи Бахмута.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно обнаружили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался вражеский летательный аппарат.

Напомним, 26 мая одна из механизированных бригад сбила беспилотный летательный аппарат на Волновахском направлении. БПЛА вел разведку и корректировал огонь по резервам бригад.

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