Украинские военные уничтожили российский беспилотник, который вел разведку вблизи Бахмута

Утром 5 июня украинские военные уничтожили вражеский беспилотник Орлан-10 российского производства, который пытался вести разведку вблизи Бахмута.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Отмечается, что подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно обнаружили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался вражеский летательный аппарат.
Напомним, 26 мая одна из механизированных бригад сбила беспилотный летательный аппарат на Волновахском направлении. БПЛА вел разведку и корректировал огонь по резервам бригад.
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