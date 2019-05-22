На Донбассе ранен один боец Объединенных сил Вчера, 19:07 71 Цей матеріал також доступний українською Операция объединенных сил / Joint Forces Operation Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

В среду, 22 мая, российские гибридные войска дважды открывали огонь по позициям украинских подразделений, в результате один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

По словам украинских военных, оккупанты били из гранатометов различных систем в районе Марьинки и Попасной.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, что боевики захватили восемь военнослужащих Объединенных сил.