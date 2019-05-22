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На Донбассе ранен один боец Объединенных сил

Вчера, 19:07
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На Донбассе ранен один боец Объединенных сил - фото

Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

В среду, 22 мая, российские гибридные войска дважды открывали огонь по позициям украинских подразделений, в результате один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

По словам украинских военных, оккупанты били из гранатометов различных систем в районе Марьинки и Попасной.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, что боевики захватили восемь военнослужащих Объединенных сил.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Сводка АТО ООС

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