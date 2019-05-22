На Донбассе ранен один боец Объединенных сил
Вчера, 19:07
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В среду, 22 мая, российские гибридные войска дважды открывали огонь по позициям украинских подразделений, в результате один военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.
По словам украинских военных, оккупанты били из гранатометов различных систем в районе Марьинки и Попасной.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, что боевики захватили восемь военнослужащих Объединенных сил.