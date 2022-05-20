На Донбассе — ад, и это не преувеличение — Зеленский 20 мая, 00:36 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 19 мая, заявил, что украинские военные продолжают продвигаться в Харьковской области, но ситуация на Донбассе остается тяжелой.

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«Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться в освобождении Харьковской области, но на Донбассе оккупанты пытаются еще больше усилить давление. Там ад, и это не преувеличение. Жестокая и совершенно бессмысленная бомбардировка Северодонецка... Там только за один день 12 погибших, десятки раненых», — сказал он.

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По словам президента, бомбардировки и обстрелы городов, авиационные и ракетные удары россиян – это не просто боевые действия во время войны.

«Российские удары по Черниговской области, в частности страшный удар по Десне, там продолжается разбор завалов, много погибших; постоянные удары по Одесской области, по городам центральной Украины, полностью разрушен Донбасс — все это не имеет и не может иметь ни одного военного объяснения для России. Это сознательное и преступное усилие убить наибольшее количество украинцев. Разрушить как можно больше жилых домов, социальных объектов, предприятий», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что "это то, что получит квалификацию геноцида украинского народа и за что оккупанты точно предстанут перед правосудием".

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