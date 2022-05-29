Мы делаем все, чтобы сдержать наступление на Северодонецк — Зеленский 29 мая, 21:45 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военно-политическое руководство делает все, чтобы сдержать наступление российских войск на Северодонецк.

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Об этом он сказал в видеообращении.

«Захватить Северодонецк — это принципиальная задача для оккупантов и им все равно, сколько жизней придется заплатить за эту попытку поднять флаг на бульваре (как горько сейчас звучит это название) Дружбы народов, 32 — где расположена администрация», — сказал президент.

Видео дня

Он подчеркнул, что сейчас делается все, чтобы сдержать наступление.

«Не было ни единого дня, чтобы мы не старались найти больше оружия для защиты нашей земли и наших людей. И я благодарен каждому и каждой, кто держит оборону Северодонецка и демонстрирует оккупантам, что мир все равно будет наш, во всем нашем государстве, на всем Донбассе и, естественно, в Северодонецке», — сказал Зеленский.

По словам президента, в результате российских ударов в Северодонецке разрушена уже вся критическая инфраструктура города. 90% домов повреждено, а более двух третей жилого фонда полностью уничтожено.

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