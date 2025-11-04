В понедельник, 3 ноября, в Севастополе горел российский малый противолодочный корабль проекта 1124-М Альбатрос-М из состава Черноморского флота РФ, сообщает Крымский ветер.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 3 ноября, однако идентифицировать корабль удалось не сразу из-за закрытой маскировочными сетями надстройки.

«Подписчики сообщили, что это МПК проекта 1124-М Альбатрос-М», — говорится в сообщении.

В составе ЧФ РФ четыре таких древних корабля 1982−89 годов постройки — Муромец, Суздалец, Касимов и Ейск.

Два из них эвакуированы в 2024 году на Новороссийскую военно-морскую базу и два остались в Севастополе, уточняет Telegram-канал.

В ночь на воскресенье, 2 ноября, бойцы Главного управления разведки уничтожили очередные объекты противовоздушной обороны российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, украинские развдечики поразили аэродромный обзорный радиолокатор АОРЛ-1АС и РЛС П-18 Терек оккупационной армии РФ.