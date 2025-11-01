Новое поражение нефтебазы в Крыму (слева фото до атаки — октябрь 2025 года, справа — после атаки, 1 ноября) (Фото: NV)

Об атаке на нефтебазу в поселке Гвардейское, что неподалеку от Симферополя , стало известно в ночь на 29 октября. Почти сразу в соцсетях появились фото с большим столбом дыма, однако было неизвестно, удалось ли поразить именно нефтебазу, или дым является следствием горения сбитого БПЛА.

NV получил доступ к спутниковым снимкам от 30 октября и 1 ноября, подтверждающим успешное поражение именно нефтебазы. Несмотря на то, что с момента попадания прошло более суток, днем 30 октября на объекте еще можно было увидеть значительное задымление.

Источником дыма являются несколько резервуаров в северо-восточной части нефтебазы, куда, предположительно, пришлось попадание. Предварительный анализ свидетельствует, что уничтожено или значительно повреждено 4 резервуаров с горюче-смазочными материалами из 11, существовавших на базе.

Таким образом уничтожено около 36% резервуаров. Еще 29 октября источники NV подтвердили, что атаку на нефтебазы в Крыму организовало СБУ. Кроме этого, БПЛА поразили ЗРК «Панцирь-С2» и две РЛС.

В случае с базой в Гвардейском — это уже вторая успешная атака за несколько недель. В прошлый раз нефтебаза подвергалась поражению 17 октября, тогда объект не могли потушить около 2 суток.

Нефтебаза в Гвардейском принадлежит ООО Кедр, которое владеет крупнейшей в оккупированном Крыму сетью автозаправочных станций ATAN (более 100 АЗС).

Кроме этой нефтебазы, компания имеет в собственности другие нефтехранилища и собственный парк бензовозов. Это делает объект важным узлом для снабжения горючего на полуострове. Кроме того, с большой вероятностью нефтебаза была задействована для обеспечения потребностей авиабазы Гвардейское, что в том же поселке, всего в 4 километрах на восток. Эта авиабаза является одной из точек запуска ударных БПЛА типа Shahed по Украине.

Ранее минобороны страны-агрессора отчиталось, что ночью росПВО якобы «перехватила» три дрона над Крымом, а утром — еще пять. О количестве беспилотников, достигших целей, традиционно не упоминается.

Ночью дроны также атаковали ряд российских регионов, поразив нефтехимический завод и два НПЗ в трех регионах. Из-за угрозы БпЛА 13 аэропортов приостанавливали работу.