Официально. Парламент Молдовы осудил российскую агрессию в Украине 2 марта, 18:16 Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

Парламент Молдовы на заседании в четверг, 2 марта, одобрил декларацию об осуждении российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает Newsmaker.

Декларация на рассмотрение была внесена еще 24 февраля партией Майи Санду PAS. Ее поддержали 55 парламентариев.

В документе указано, что Россия совершает неоправданную агрессивную войну против Украины еще с 2014 года. А в 2022 году она переросла в полномасштабное вторжение. Также в декларации отмечается, что российские действия являются военными преступлениями и грубым нарушением принципов международного права.

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В Молдове призвали Россию прекратить войну и вывести военных со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Также 1 марта блок коммунистов и социалистов ПКРМ-ПСРМ зарегистрировал свой проект декларации о гарантиях сохранения мира в Молдове, при этом парламентарий Владимир Воронин предложил создать комиссию для наработки общего текста декларации.

В ответ на это спикер молдавского парламента предложил коммунистам и социалистам «решиться называть вещи своими именами». В результате — депутаты фракции демонстративно покинули зал парламента и за поддержание декларации Санду голосовали только члены парламентского большинства.