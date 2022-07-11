«Это не тотальная мобилизация». Почему для победы максимум украинцев должны пройти обучение военному делу — опытный генерал ВСУ 11 июля, 16:11 Нынешней системы сил территориальной обороны хватает только для пополнения потерь на фронте, считает Сергей Кривонос (Фото:Львовский городской совет)

По всей территории Украины, как в прифронтовой полосе, так и в глубоком тылу, должны обучить население умению защищать свою страну, считает генерал Сергей Кривонос, бывший заместитель секретаря СНБО и первый заместитель командующего Сил спецопераций в 2016—2019 годах.



Такое мнение Кривонос выразил в интервью украинской журналистке Елене Трибушной, главному редактору и ведущему YouTube-канала Є питання, комментируя возможность ВСУ достичь скорейшего завершения войны.

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«Вопрос не в мобилизации, вопрос в обучении населения защищать свою страну. Мы можем мобилизовывать еще десятки и сотни тысяч людей, но если они не обучены, не умеют воевать, зачем они нужны на фронте? Задача всех готовить», — подчеркнул Кривонос.

По его словам, такой подход — «это не тотальная мобилизация, это обучение способности, в первую очередь мужского населения, защищать свою страну», что не осуществлялось в течение тридцати лет нашей независимости".

Генерал считает, что это реально делать даже во время войны, поскольку без подготовки резервов «наши силы достаточно быстро иссякнут, потому что мы знаем, какое огромное количество раненых и убитых ежедневно».

«И если не наращивать усилия по обучению мобилизационных резервов, то просто некому будет воевать», — объяснил Кривонос. По его мнению, это должно происходить «в каждом районе, в каждом селе, в каждом городе, по всей территории Украины, как в прифронтовой полосе, так и в далеком глубоком тылу».

Опытный генерал также добавил, что хотя в Украине сформированы силы и войска территориальной обороны, «но территориальной обороны в масштабах государства нет». «Ибо действующий закон, который был принят, напрямую касается решения узкого круга вопросов. Мы же некогда сделали значительно более широкое и жизнеспособное предложение, но оно не было услышано. И то, что мы имеем сейчас, это узкий сегмент, который используется, в первую очередь, для восполнения потерь на фронте», — убежден он.

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