Херсон ждет освобождения. Зверства оккупантов в селах, подготовка к «референдуму» и надписи «Слава ВСУ!» — рассказ местного жителя 10 июля, 15:22 Эксклюзив НВ Российский захватчик патрулирует набержную в Херсоне, конец мая 2022 года (Фото:EPA / SERGEI ILNITSKY)

Херсонец рассказал, как российские оккупанты пытаются ввести в оборот рубли, назначают в местную власть коллаборантов, а дети пишут на асфальте «Херсон — це Україна».

Херсон остается единственным областным центром страны, который находится под российской оккупацией. О том, как живут город и область в ожидании деоккупации, как российские захватчики планируют провести референдум и навязывают местным жителям получение паспортов РФ, НВ рассказал житель Херсона, который из соображений личной безопасности попросил об анонимности.

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Я живу в Херсоне, а сама Херсонская область огромная по территории, поэтому ситуация здесь разная. Например, в правобережных районах Херсонской области по селам, где идут бои, там просто ад. Российские войска артобстрелами фактически стирают эти села с лица земли, там происходит много военных преступлений, о которых рассказывают очевидцы. До нас доносится артиллерийская канонада, стало больше ракетных обстрелов и мы ощущаем, что ЗСУ приближаются к Херсону. И верим, что у украинской армии все получится. При этом российские ФСБ-шники внимательно следят в соцсетях за реакцией жителей Херсонщины на происходящее.

Но как бы там ни было, херсонцы говорят друг другу: мы ждем и верим в ЗСУ.

В целом жизнь на Херсонщине сейчас протекает в нескольких параллельных мирах. У нас до сих пор сохраняется двоевластие и, несмотря на оккупацию, работают украинские органы власти. Это стало возможным благодаря цифровизации, онлайн-доступам и электронному документообороту. Вследствие этого жители Херсона и области могут сохранять некоторую устойчивость и верность украинской власти. В свою очередь, официальная украинская власть руководит регионом и выплачивает зарплаты бюджетникам и работникам коммунальных служб. Помимо этого, начали выплачивать социальную помощь [2.000 грн] тем жителям, в том числе и на временно оккупированных территориях, кто в апреле зарегистрировался в Дії как ВПЛ. Помощь начислили сразу за четыре месяца. Это серьезная поддержка и дает возможность сопротивляться оккупантам и жить в оккупации без их подачек.

Вместе с тем в Херсоне работают больницы, детсады, коммунальные предприятия, работает муниципальный транспорт — троллейбусы и автобусы. Если сравнивать с мартом, когда было множество аварий, а оккупанты запрещали службам куда-либо выезжать, да и коммунальщики боялись это делать, то сейчас ситуация немного унормировалась и в случае аварии ведутся ремонтные работы.

Что касается оккупантской администрации, то это люди, которые делают вид, будто они здесь власть, будто бы Херсон — это русский город, а Херсонщина — русский край. Ситуация довольно сложная, поскольку увеличивается количество людей, которые начинают работать на коллаборантов. Но их явно недостаточно для того, чтобы решать управленческие задачи на нормальном уровне. Поэтому оккупантская администрация сохраняет работу украинских коммунальных предприятий и даже работу ПриватБанка, хотя и пытаются создавать какие-то свои предприятия, а в конце июня здесь начал работать и российский банк.

Фактически к власти пришли местные феодальные барончики, с которыми поработали оккупанты и убедили их сотрудничать. В каждом регионе Херсонской области есть свой такой барончик. Например, в Херсоне это [назначенный российскими оккупантами так называемый «губернатор»] Владимир Сальдо. Он пытается подтягивать своих людей, тех, кто с ним работал многие годы. Не знаю, как он их убеждает, но тем не менее количество тех, кто с ним сотрудничает увеличивается. Впрочем, все те, кто работает в оккупантской администрации, и раньше были известны своими проватническими настроениями.

Кстати, обычно, новоявленные гауляйтеры набирают в свою команду людей не по уровню профессионализма, а из числа своих друзей или любовниц. Например, в Бериславе на административную должность назначили сапожника. Это все случайные люди с плохими управленческими качествами, которые связаны личными связями с гауляйтерами и к тому же к ним плохое отношение российских оккупантов.

Кстати, 5 июля оккупанты создали так называемое правительство Херсонской области, которое возглавил житель Калининградской области. При этом в области действует оккупационная военно-гражданская администрация, где есть департаменты финансов, образования, молодежи и культуры, а есть «правительство», в котором также есть свой департамент образования, финансов и т. д. То есть фактически параллельность некоторых структур. Но в отличие от военно-гражданской администрации, «правительство» почти полностью состоит из российских кадров. Хотя в оккупационной военно-гражданской администрации тоже есть работники и советники из России.

Аресты и задержания в городе идут волнами. Хотя это, конечно, нельзя так назвать, потому что арест и задержание предполагают определенную защиту прав человека и наличие адвоката, арест возможен только по решению суда, а задержание — не менее, чем на 72 часа — это как по законам Украины, так и России. Поэтому эти инциденты правильнее называть — похищением граждан.

Например, оккупанты вламываются в квартиры, избивают людей, держат их неизвестно сколько в нечеловеческих условиях, где подвергают голоду, пыткам и давлению. При этом либо заставляют их сотрудничать, либо выбивают какие-то идиотские показания, что заканчивается записью пропагандистского ролика, в котором задержанные признаются в чем угодно.

Причины задержаний могут быть совершенно разные. Например, у кого-то в соцсетях открыт профиль, где он делает политические посты, его вычисляют, приезжают к нему домой. Кого-то выхватывают на блокпостах. Происходят системные обыски в квартирах.

В этих условиях мы ощущаем себя рабами, у которых нет никаких прав.

Кроме того, что людей по разным причинам забирают, потом нередко за их освобождение требуют деньги. Такса — 100 тыс. грн., я слышал о сумме и в 200 тыс. грн. Все зависит от социального статуса человека.

Если в марте-апреле задержания касались тех, кто мог оказывать военное сопротивление (бывшие военные, полицейские и бойцы АТО), то потом это коснулось руководителей органов местного самоуправления, позже на «беседы» стали вывозить директоров школ и учителей, а сейчас уже и работников пенсионного фонда и водоканала.

Многие горожане пытаются жить в формате параллельного общества, стараются не замечать оккупантов, не контактировать с ними и жить своей жизнью.

Вот как выглядит обыденная жизнь херсонцев в оккупации, большинство из которых не имеют работы и находятся в депрессии и в ожидании. Активная часть жизни протекает в первой половине дня, когда жители города покупают продукты и необходимые товары на рынках или в местах уличной торговли, решают свои дела и где-то после 16:00 все замирает.

Сейчас люди немножко приспособились, общаются около подъездов, а мужчины и определенного рода женщины кучкуются возле водочных точек. Дело в том, что сейчас в Херсоне появилось очень много водки, коньяка и пива в розлив. Если раньше украинское местное самоуправление разрешало продажу спиртного до 14:00, а позже — до 17:00. То эти водочные точки торгуют в розлив до позднего вечера, там постоянное пьянство, драки и прочее. Люди спиваются и это одна из серьезных проблем. Тем более, думаю, что та водка и так называемый коньяк, скорее всего, какой-то контрафакт.

Фактически на Херсонщине существует три условных уровня жизни. Это жизнь в большом городе, где все более-менее унормировалось, в маленьких городках, где сильно давление оккупантов, где их очень много и они влезают во все, и жизнь в селах, где происходит всевозможный беспредел и военные преступления, о которых рассказывают очевидцы, которые выехали или в Кривой Рог, или пытаются спастись в Херсоне.

В то же время жители ощущают острый дефицит гривневой наличности. Гривен сейчас очень мало. Обналичивание гривен — это сейчас доходный бизнес. Например, в Херсоне обналичивание составляет около 10% от суммы, а в городках и селах области этот процент доходит и до 20%. При этом в Херсоне есть всего пара терминалов ПриватБанка, к которым выстраиваются огромнейшие очереди, а некоторые дежурят даже по ночам. Недавно лимит на снятие составлял, кажется, 1.500 грн.

Ходят слухи, что и эти терминалы оккупанты хотят закрыть, обрубив источники получения херсонцами наличности в гривнах, и все более активно пытаются ввести в оборот российский рубль. Каким образом? В первую очередь, через соцвыплаты по 10 тыс. рублей пенсионерам и неимущим. Дело в том, что оккупанты фактически захватили местную Укрпочту, где большинство пенсионеров получали наличными деньгами свои пенсии, и таким образом лишив их этой возможности. В результате пенсионеры оказываются без средств к существованию. В свою очередь, оккупанты предлагают получать пенсию от них, но для этого нужно оформить российский паспорт. Поэтому в Херсоне открылись точки получения паспортов РФ, где постоянно стоит много людей пенсионного возраста. Но не потому что они хотят в Россию, а потому что хотят выжить и спастись от голодной смерти.

Помимо этого, вместе с едой и небольшими подачками оккупанты дают большой заряд пропагандистской отравы. Всех тех, кто получает соцпомощь, фиксируют, после чего к ним обращается оккупантская администрация, приглашает на разные встречи, мероприятия, где проводится идеологическая обработка, а от жителей узнают какую-то информацию. В общем происходит превращение голодных людей, получающих подачки, в лояльное население.

В большинстве работающих магазинов цены указаны в гривнах и в рублях. Сначала курс гривны к рублю был 1:2, сейчас уже 1:1,5. Говорят, что скоро курс будет 1:1. Это грабительский, невыгодный курс. Все делается для того, чтобы жители переходили на рубли, поэтому стараются всячески выдавливают гривну из оборота. Но есть магазины, в которых на кассе можно расплачиваться через банковский терминал гривной, и это очень удобно.

Овощи в Херсоне очень дешевые. С одной стороны, я как покупатель рад, что могу купить кабачки за 6 грн/кг, огурцы за 10 грн/кг, помидоры за 15−20 грн/кг. Но я понимаю, что такие цены — это ужас и трагедия для тех, кто эти овощи выращивает. А вот все остальное у нас крайне дорого. Товары и продукты питания подорожали в три-четыре раза. Особенно шоколад и бытовая химия. Например, цены на колбасу составляют 600−800 грн/кг, цена самой плохой вареной колбасы стартует от 200 грн/кг, куриное филе 220−230 грн/кг, говядина 220 грн/кг.

У нас если и есть товары украинских производителей, то только с предприятий, оказавшихся на временно оккупированных территориях, например, из Мелитополя, Бердянска или продукция Херсонского маслозавода, который всех очень выручал разливным молоком. Сейчас уже стали появляться и российские товары, но все жалуются на их плохое качество и высокую цену.

Оккупанты очень внимательны к символическим вещам. Например, одним из первых действий оккупантской власти было решение отключить украинское телевидение и радио, и вместо них включить российские телерадиоканалы. После того как оккупанты захватили крупнейший в области концертный зал Юбилейный, в нем открыли центр гуманитарной помощи Единой России, где начали раздавать декодеры, которые позволяют смотреть 33 российских телеканала. А вот без декодера доступно гораздо меньшее количество телеканалов РФ. То есть российское телевидение и радио — это один из главных элементов, на который оккупанты обратили внимание.

Вместе с тем, где-то до начала апреля в Херсоне везде висели украинские флаги, а жители выходили на массовые митинги в поддержку Украины. Но потом оккупанты стали вывешивать российские флаги, которые жители города постоянно срывают. Иногда росгвардейцы ловят тех, кто срывает флаги РФ, и их жестоко избивают, но даже несмотря на это, российские триколоры в городе продолжают срывать. Например, возле мемориала Вечный огнь оккупантские власти вывесили красный флаг победы, так его срывали дважды. И сейчас они выставили возле этого красного флага постоянную охрану.

В то время, как в Украине шла дискуссия о том, нужно ли читать и изучать русскую литературу или культуру, в Херсоне вывесили бигборды на которых, например, Александр Пушкин говорит, что Херсон — это русский город, а Денис Давыдов, поэт и гусар, рассказывает о том, как он делал русский Херсон. В общем русская культура широко используется в Херсоне в пропагандистских целях.

Но стоит отметить, что часть бигбордов с российской пропагандой регулярно закидывают грязью.

Главный месседж, который распространяет оккупантская власть, заключается в том, что Россия пришла сюда навсегда. А еще, что Россия своих не бросает и Херсон — это русская земля. А вот, что будет дальше, непонятно. Все очень неконкретно. И в то же время оккупантская власть ведет подготовку к так называемому референдуму.

Сперва такой референдум хотели провести еще в апреле, но когда поняли, что технически и организационно они это не осилят, то отложили. Сейчас же процессы по проведению так называемого референдума усилились. Появилась информация, что кто-то из знатоков, работавших в избирательных штабах Сальдо, забрал в госархиве Херсонской области списки избирателей за 2019 год и уже работает с ними.

Впрочем, дату проведения этого «референдума» пока не объявляют. Ходят слухи, что это планируют на единый день голосования в России 11 сентября, но, возможно, его хотят провести и раньше, в августе. Хотя, конечно, этот «референдум» не может иметь никакого юридического обоснования.

Например, Сальдо в одном из своих заявлений сообщил, что на «референдуме» будут голосовать «граждане Херсонской области». Но нет такого понятия как гражданин Херсонской области, есть гражданин Украины. Также Сальдо анонсировал, что в бюллетене будет два вопроса: «За Украину» и «За вхождение Херсонской области в состав РФ».

Но, кто именно будет принимать участие в этом так называемом голосовании, непонятно. Дело в том, что по разным оценкам из Херсонской области выехали 30−40% жителей. С этим, кстати, связан еще один страх херсонцев. Из-за того, что такое количество жителей выехали из города, оккупанты намереваются провести реестр брошенных квартир, чтобы впоследствии заселить их гражданами РФ. Хотя, конечно, наивно думать, что если жить в своей квартире, то это как-то спасет и остановит оккупантов.

В то же время в городе появляется все больше украинских надписей. Например, Слава Україні! или Слава ЗСУ!, также просто рисуют две полоски синего и желтого цвета. Появляются листовки с надписями что Херсон — это Украина или всяческие личные пожелания оккупантам. Не знаю, можно ли это считать партизанским движением, потому что эти надписи, скорее всего, делают обычные люди, я даже видел, как дети мелками разукрашивали надпись Херсон — це Україна!

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