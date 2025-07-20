На Волыни мужчина с лопатой напал на сотрудника ТЦК. Ему объявили о подозрении
На Волыни мужчина с лопатой напал на сотрудника ТЦК (Фото: Скриншот видео Ковель медіа / Telegram)
На Волыни мужчина с лопатой напал на сотрудника ТЦК та СП. Ему объявлено подозрение за насилие в отношении должностного лица.
Об этом сообщает Волынский областной ТЦК и СП.
В сообщении говорится, что в Ковельском районе Волыни мужчина совершил нападение на сотрудника территориального центра комплектования во время выполнения им служебных обязанностей.
Инцидент произошел 12 июля в селе Дубовое во время проверки военно-учетных документов.
По информации Волынского ТЦК, около 14:00 сотрудник обратился к гражданину с требованием предъявить документы.
В ответ тот внезапно нанес два удара лопатой в лицо и по рукам, после чего скрылся с места происшествия. На место оперативно прибыла следственно-оперативная группа.
Нападавшего удалось установить, ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении должностного лица, выполняющего обязанности по охране общественного порядка).
Раненого сотрудника ТЦК доставили в травмпункт. Медики зафиксировали у него закрытый перелом пальца на руке и ушибленную рану щеки.