На Волыни мужчина с лопатой напал на сотрудника ТЦК. Ему объявили о подозрении

На Волыни мужчина с лопатой напал на сотрудника ТЦК (Фото: Скриншот видео Ковель медіа / Telegram)

На Волыни мужчина с лопатой напал на сотрудника ТЦК та СП. Ему объявлено подозрение за насилие в отношении должностного лица.

Об этом сообщает Волынский областной ТЦК и СП.

В сообщении говорится, что в Ковельском районе Волыни мужчина совершил нападение на сотрудника территориального центра комплектования во время выполнения им служебных обязанностей.

Инцидент произошел 12 июля в селе Дубовое во время проверки военно-учетных документов.

По информации Волынского ТЦК, около 14:00 сотрудник обратился к гражданину с требованием предъявить документы.

В ответ тот внезапно нанес два удара лопатой в лицо и по рукам, после чего скрылся с места происшествия. На место оперативно прибыла следственно-оперативная группа.

Нападавшего удалось установить, ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении должностного лица, выполняющего обязанности по охране общественного порядка).

Раненого сотрудника ТЦК доставили в травмпункт. Медики зафиксировали у него закрытый перелом пальца на руке и ушибленную рану щеки.