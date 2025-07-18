СБУ заявила о задержании агента РФ, которая планировала взорвать ТЦК в Одессе в час пик

СБУ сообщила о задержании женщины, которая, по данным правоохранителями, по заказу страны-агрессора России собиралась взорвать областной ТЦК в Одессе.

Пресс-служба СБУ сообщает, что предотвратила новый теракт в Одессе.

«Благодаря действиям правоохранителей на опережение в портовом городе задержан российский агент, которая пыталась взорвать областной ТЦК», — говорится в сообщении правоохранителей.

По данным следствия, 17 июля женщина должна была занести рюкзак с самодельным взрывным устройством в административное здание в час пик, в полдень, когда там находилось максимальное количество людей.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали женщину, когда она, по данным следствия, направлялась со снаряженным СВП в военкомат.

Подозреваемой оказалась 53-летняя жительница Волыни, которую дистанционно завербовали российские спецслужбисты, утверждают в СБУ.

«По их инструкции агент прибыла в Одессу, где сначала провела доразведку возле областного ТЦК, а затем получила от куратора координаты схрона с готовым СВП. По легенде женщина должна была прибыть в военкомат, чтобы выяснить информацию о якобы своем без вести пропавшем племяннике», — узнали правоохранители.

Во время задержания женщины на безопасном расстоянии произошел контролируемый взрыв СВП, который находился в рюкзаке задержанной. СБУ готовят агентке сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 15, ст. 258 Уголовного кодекса Украины о законченном покушении на террористический акт. Женщине грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.