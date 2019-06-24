Митрополит ПЦУ о замедлении переходов парафий: УПЦ МП предлагает священникам крупные суммы в долларах Сегодня, 13:51 2027 Цей матеріал також доступний українською orthodox.vinnica.ua Митрополит Симеон orthodox.vinnica.ua

Митрополит ПЦУ Симеон заявил, что Московский патриархат предлагает священникам крупные суммы в долларах, чтобы они не переходили в автокефальную церковь.

Об этом митрополит Винницкий и Барский заявил в интервью Главкому.

«На сегодняшний день есть предложения священникам, чтобы они не переходили. Не хочу называть суммы, но большие деньги, не в гривнях, а в долларах», — заявил он.

На уточняющий вопрос, являются ли эти выплаты основным препятствием для переходов в ПЦУ, митрополит Симеон уточнил, что в основном переходы блокируют судебные процессы.

«Не переходят потому, что начались судебные процессы. Люди думали, что на приходских собраниях за это проголосуют и на этом все. А тут получается, возникает судебная волокита, нужно решать проблему в правовом поле: земля, храмы. Поэтому процессы перехода приостановились. Это же не так просто — люди проголосовали и все», — заявил митрополит.

В состав ПЦУ перешло уже более 500 приходов Московского патриархата в Украине.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний.

Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала пятнадцатой церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Московский патриархат отказался признать Православную церковь Украины.

В январе 2018 года вступил в силу закон, который устанавливает, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам.