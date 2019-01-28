Иван Примаченко
Как финны осваивают искусственный интеллект
Павел Кухта
Как снизить уровень госдолга
Иван Яковина
Дональд Трамп сдулся
Иван Компан
Аномалия или закономерность

Порошенко подписал закон о переходе и регистрации религиозных общин

Вчера, 18:43
395
Цей матеріал також доступний українською

Пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко

В понедельник, 28 января, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменении религиозными общинами подчиненности.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Поддержанный Радой закон устанавливает, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам.

Законом установлено, что решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее чем двумя третями голосов от ее состава.

Решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений или дополнений в устав заверяется подписями членов религиозной общины.

Закон определяет перечень документов, которые необходимо подать в государственный орган для регистрации устава религиозной общины.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний.

5 января Вселенский патриарх подписал томос Православной церкви Украины, которая займет 15 место в диптихе поместных церквей.РПЦ и УПЦ МП не признают результатов Объединительного собора.

20 декабря Верховная Рада приняла закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

После создания ПЦУ в новую церковь начали постепенно переходить отдельные парафии Московского патриархата.

Теги:   Закон Украинская православная церковь Петр Порошенко

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 10:43

article_img
У посла Украины в Иране нашли незадекларированные активы на сумму более 1,2 миллиона
Страны

Вчера, 18:20

article_img
Протесты в Венесуэле: количество погибших возросло до 35 человек
Геополитика

Сегодня, 08:04

article_img
Украина улучшила позиции в рейтинге восприятия коррупции

ТОП 3

Политика

Вчера, 20:58

article_img
В Австрии госпитализировали мэра Киева
64015
LOL

Вчера, 14:43

article_img
"Я благаю - не йди". В Сети шутят про Вакарчука, который снова не идет в президенты
7064
Политика

27 января, 14:22

article_img
Политтехнолог Сергей Гайдай рассказал, что его настораживает в Юлии Тимошенко
6707