Порошенко подписал закон о переходе и регистрации религиозных общин Вчера, 18:43 395 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба президента Украины Петр Порошенко Пресс-служба президента Украины

В понедельник, 28 января, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменении религиозными общинами подчиненности.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Поддержанный Радой закон устанавливает, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам.

Законом установлено, что решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее чем двумя третями голосов от ее состава.

Решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений или дополнений в устав заверяется подписями членов религиозной общины.

Закон определяет перечень документов, которые необходимо подать в государственный орган для регистрации устава религиозной общины.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

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