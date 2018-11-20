МинВОТ сообщило об опасном проседании Керченского моста

Спутниковая съемка зафиксировала смещение Керченского моста, который соединяет оккупированный Крым и Россию. Оккупационные власти Крыма скрывают эти факты.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Космические снимки, сделанные со стороны временно оккупированного Крыма и острова Тузла, зафиксировали несколько критических участков, где происходят процессы смещения:

1. В районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова отмечаются объекты с вертикальными смещениями со скоростью от 89 мм (проседание) до 52 мм в год (поднятие) (график в синий рамке).

2. В центральной части моста отмечается повышение арки железнодорожного сообщения со скоростью до 30 мм в год. Однако арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 мм в год (график в красной рамке).

3. На территории острова Тузла наблюдаются два опасных участка - часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 мм в год (график в синий рамке), а объекты рядом с участком моста проседают со скоростью до 83 мм в год (график в красной рамке).

В министерстве пояснили, что вертикальные смещения арок моста через Керченский пролив свидетельствуют о нестабильности морского дна, где установлены опоры. По мнению специалистов, сложные погодные условия зимой и сейсмическая нестабильность могут усилить смещение Керченского моста.

Эти смещения имеют негативное влияние на акваторию Черного моря, могут нести угрозы жизни и здоровью людей, отметили в МинВОТ.

Напомним, что 4 октября в Керченский пролив рухнул один из пролетов железнодорожной части моста, который продолжает строиться между оккупированным РФ Крымом и материковой частью России.

Керченский мост соединяет оккупированный Крым и Краснодарский край (РФ). Открытие моста состоялось 15 мая 2018 года. Стоимость строительства составила 6,9 млрд руб.