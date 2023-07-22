В Минобороны пообещали отогнать российский флот в Туапсе и Новороссийск

22 июля, 04:25
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В Минобороны заявили, что готовы атаковать Черноморский флот РФ (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

В Минобороны заявили, что готовы атаковать Черноморский флот РФ (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что военные имеют средства, чтобы не позволить Черноморскому флоту РФ действовать в районе Крыма.

«По сравнению с тем, как начиналась война, такие возможности есть. И они будут еще больше. И эти способности позволят нам выполнить ту амбицию, о которой еще в прошлом году говорил: Загнать весь этот Черноморский флот ближе туда к Туапсе, Новороссийску и не давать им двигаться в зоне Крыма», — заявил Гаврилов.

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Он сообщил, что возможности Украины не ограничиваются системами Нептун.

«Мы сильнее в этом вопросе, чем были год назад. И продвигаемся в этом направлении еще дальше», — заявил Гаврилов.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Крым Черноморский флот РФ Война в Украине Война России против Украины

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