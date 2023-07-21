«Не просто дорога». Крымский мост должен быть нейтрализован, это цель для ВСУ — Зеленский 21 июля, 22:44 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является целью для украинских военнослужащих. Он должен быть нейтрализован, поскольку оккупанты используют его для войны.

На Аспенском форуме по безопасности он подчеркнул, что целью Украины является освобождение Крыма от оккупантов, поскольку это суверенная территория нашей страны.

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По словам Зеленского, Крымский мост — это не просто «маленькая логистическая дорога», поскольку при помощи него российские войска получают боеприпасы и милитаризируют весь полуостров.

«Для нас это вражеский объект, построенный вне закона, вне международного права и применимых норм. Поэтому это наша цель, и любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», — подчеркнул президент.

Крымский мост: последние новости о подрыве

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Инфографика: NV

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.



Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».