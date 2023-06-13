Гуменюк о минировании Крымского титана: Последствия действий РФ могут повлиять на соседние страны 13 июня, 11:52 В ГУР предупреждали, что РФ минирует завод Крымский титан, может быть утечка больших объемов аммиака (Фото:Viktor5212/Wikimedia)

Минирование войсками РФ завода Крымский титан на севере оккупированного Крыма может привести к более мощным последствиям, чем подрыв Каховской ГЭС

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По ее словам, в ВСУ еще несколько недель назад предупреждали, что «такая акция вполне вероятна».

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«Это такой очередной этап в цепочке техногенных шантажей врага. Поэтому надо отдавать себе отчет, что враг доведен до отчаяния и может прибегнуть к разным провокациям. И надеяться, что мировое сообщество „дожмет“ политическое руководство страны-агрессора, потому что последствия могут быть не такими локальными, как Каховская ГЭС, а мощнее и повлиять на соседние страны», — резюмировала Гуменюк.

Ранее в украинской разведке сообщали, что российские оккупанты могут готовить новый теракт, результатом которого станет искусственная техногенная катастрофа.

В ГУР рассказали, что инженерные подразделения оккупационной армии РФ на протяжении последних нескольких дней проходят цеха предприятия, которые продолжают работать, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории

Там уточнили, что на холодильном оборудовании завода используется около 200 тонн технологического аммиака. В случае взрыва на заводе аммиачное облако, в зависимости от направления ветра, накроет близлежащие районы через полчаса.

Под угрозой прежде всего окажутся оккупированные Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонской области.