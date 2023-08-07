В Минэкономики заявили, что из-за войны из Украины выехало более шести миллионов человек 7 августа, 05:24 С началом боевых действий более 6 миллионов украинцев выехали из страны (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная заявила, что с февраля 2022 года из страны выехало более 6,2 миллиона украинцев.



Также в Украине зафиксировано более 5 миллионов внутренних переселенцев.

«В Минэкономики мы приходим к выводу, что сейчас за пределами Украины находится около 6,2 млн человек, которые выехали с момента полномасштабного вторжения», — сказала Татьяна Бережная.

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4 августа президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов сообщил, что к 2030 году население Украины сократится до 32 миллионов.

«В 2021 году население Украины составляло 37 миллионов (43,5 миллиона по устаревшим оценкам). Около 5,8 миллиона украинцев стали беженцами в 2022 году, что уменьшило количество населения до 31,2 миллиона», — сообщил Милованов.