В Минэкономики заявили, что из-за войны из Украины выехало более шести миллионов человек

7 августа, 05:24
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С началом боевых действий более 6 миллионов украинцев выехали из страны (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

С началом боевых действий более 6 миллионов украинцев выехали из страны (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная заявила, что с февраля 2022 года из страны выехало более 6,2 миллиона украинцев.

Также в Украине зафиксировано более 5 миллионов внутренних переселенцев.

«В Минэкономики мы приходим к выводу, что сейчас за пределами Украины находится около 6,2 млн человек, которые выехали с момента полномасштабного вторжения», — сказала Татьяна Бережная.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=YWudw9Lm6B0&list=PL9n7vDhFcwCp2XGwK3pkYsbvoh4pmlBWw&index=2
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4 августа президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов сообщил, что к 2030 году население Украины сократится до 32 миллионов.

«В 2021 году население Украины составляло 37 миллионов (43,5 миллиона по устаревшим оценкам). Около 5,8 миллиона украинцев стали беженцами в 2022 году, что уменьшило количество населения до 31,2 миллиона», — сообщил Милованов.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Беженцы Война в Украине Война России против Украины

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